Ротань: матчи с Северной Македонией и Сербией ключевые для украинской молодежки

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от ближайшего цикла отбора к Евро-2023. Наша молодежка сыграет против Северной Македонии (11 ноября, в гостях) и Сербии (16 ноября, дома).

«Действительно, очень радует, что у моих подопечных стало больше игровой практики в клубах. Если еще в октябре мы на это жаловались, сегодня практически все футболисты получают нужное количество игрового времени.

Можно сказать, что матчи с Северной Македонией и Сербией ключевые для сборной Украины, и об этом я уже говорил ребятам. Мы стремимся взять в этих встречах максимум очков, чтобы пойти на зимний перерыв с хорошим настроением и преимуществом над конкурентами.

Северная Македония? Это цепкая сборная, которая пытается быть за линией мяча, играть на контратаках, жесткая, как все балканские команды. Нас ждет очень сложный поединок.

Вызов Сироты? У нас из-за дисквалификации матч с македонцами пропускает Максим Таловеров, поэтому Сирота для нас очень важный игрок с опытом. Отдельно хотел бы сказать спасибо наставнику национальной сборной Александру Петракову за то, что с пониманием отнесся к нашему положению. У Сироты интеллект на достаточно высоком уровне, поэтому я уверен, что ему нетрудно будет быстро вспомнить наши требования. Он вызывался в национальную сборную и знаком со всеми принципами игры», — цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

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