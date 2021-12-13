Тренеры сборных Украины продлили продлили контракты с УАФ

УАФ продлила контракты с главными тренерами молодежной и юношеских сборных Украины различных возрастов.



Новые соглашения были подписаны с главным тренером сборной Украины U-21 Русланом Ротанем, наставником юношеской сборной U-19 Владимиром Езерским, Сергеем Нагорняком (команда игроков 2004 года рождения) и Олегом Кузнецовым (команда игроков 2005 года рождения).

Ротань возглавляет молодежную сборную Украины с 2018 года. В отборе на чемпионат Европы-2023 (U-21) команда Ротаня уверенно занимает второе место, отставая от Франции на три очка.

Следующий матч отбора на чемпионат Европы Украина U-21 проведет в 2022 году, когда на выезде 24 марта сыграет против Армении.

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