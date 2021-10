Российского тренера Семина не пустили на матч чемпионата Италии

Известный российский тренер Юрий Семин не смог попасть на один из центральных поединков очередного тура Серии А между «Аталантой» и «Лацио». Он хотел посмотреть на полузащитника бергамской команды и воспитанника «Локомотива» Алексея Миранчука. Однако российский футболист в итоге даже не вышел на поле.

«Приехал на матч «Аталанта» — «Лацио». На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» — «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет», — рассказал Семин о причине недопуска на стадион в Бергамо у себя в Instagram.

Напомним, что в Украине Юрий Семин известен по работе с киевским «Динамо», которое он возглавлял дважды Лучшие достижение российского специалиста — чемпионство 2009 года и выход в полуфинал Кубка УЕФА.

