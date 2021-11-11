Российский хавбек может стать первым приобретением Шевченко в «Дженоа»

11.11.2021
17:58
Новость
Футбол
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в ближайшее время. В услугах российского хавбека заинтересована «Дженоа», сообщает Calciomercato.
Отмечается, что клуб из Генуи рассматривает возможность аренды 26-летнего россиянина этой зимой.
Напомним, 7 ноября «Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. Таким образом, Миранчук может стать первым приобретением украинского специалиста в генуэзском клубе.
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