Российский хавбек может стать первым приобретением Шевченко в «Дженоа»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в ближайшее время. В услугах российского хавбека заинтересована «Дженоа», сообщает Calciomercato.

Отмечается, что клуб из Генуи рассматривает возможность аренды 26-летнего россиянина этой зимой.

Напомним, 7 ноября «Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. Таким образом, Миранчук может стать первым приобретением украинского специалиста в генуэзском клубе.

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