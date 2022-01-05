Российская обидчица Свитолиной объяснила, почему живет в Украине

Российская теннисистка Анастасия Гасанова поделилась впечатлениями от победы над Элиной Свитолиной в первом круге турнира в Аделаиде.

«Спасибо зрителям в первую очередь. Сегодня была невероятная атмосфера, я такого еще никогда не видела. Как мне удалось справиться с волнением? Просто старалась играть, делать вдох-выдох, быть в моменте и наслаждаться игрой. Атмосфера была очень эмоциональной, этим мне и нравится Аделаида. Зрители реагировали буквально на каждое очко, я даже слышала, как кто-то кричал на русском, так что я очень рада.

Во время межсезонья я набрала хорошую физическую форму? Кстати, я провела межсезонье в Украине, где сейчас работает мой тренер Валерия Соловьева. Могу сказать, что я просто очень тяжело работала и каждый день отдавала все силы.

В моем Instagram много рисунков на одежде? Да, нужно чем-то заниматься вне корта, чтобы психологически разгружаться. Я с детства любила рисовать и вот занимаюсь росписью на одежде», — приводит слова Гасановой ресурс «Большой теннис Украины».

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