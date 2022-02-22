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Россиянин объяснил, почему обнимался на Олимпиаде с украинцем Абраменко на награждении

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
14:45

Российский фристайлист Илья Буров рассказал об эпизоде с Олимпиады в Пекине. На награждении он по-дружески обнялся с украинцем Александром Абраменко.

«Всё началось в Корее, когда Саша обнял меня флагом своей страны — Украины. Есть политическая точка зрения, говорящая о том, что мы поступили неправильно. Но это, в первую очередь, про спорт: политики быть не должно», — приводит слова Бурова телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что представитель ОКР завоевал в этой дисциплине бронзовую медаль. Абраменко же выиграл серебро. Это единственная медаль сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

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