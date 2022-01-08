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Россиянин Кокорин получил «Золотой унитаз» в Италии

Игорь Яслик
Игорь Яслик
08.01.2022
21:57
Новость
Футбол

Стал известен обладатель не слишком почетного приза Calciobidone.

Это «награда», которую вручают худшему игроку Серии А за год. Лауреатом 2021 года стал Александр Кокорин. Россиянин в январе 2021 года перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину».

С тех пор Кокорин провел в Серии А восемь матчей, в которых наиграл 119 минут. Результативными действиями не отметился.
Кокорин является скандальной личностью с испорченной биографией. Он отсидел около года в тюрьме из-за инцидента с нападением на нескольких человек в Москве.

Ранее стало известно, что руководство «Дженоа» обеспечило Андрею Шевченко еще один трансфер.

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