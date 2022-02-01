Россия выиграла у Грузии и сыграет в полуфинале Евро-2022 по футзалу с Украиной

Стал известен третий полуфиналист чемпионата Европы по футзалу.

Сборная Грузии считалась андердогом противостояния с Россией. Однако первый тайм завершился нулевой ничьей.

В начале второй половины россияне открыли счет усилиями Ниязова. Но уже через минуту Петри восстановил равновесие.

На 28-й минуте матча Чишкала второй раз вывел россиян вперед. В последние две минуты грузины пошли на штурм, регулярно вместо вратаря выпуская дополнительного полевого игрока. Российский голкипер совершил двойной сэйв после ударов в упор, а за шесть секунд до конца матча Чишкала оформил дубль точным ударом в пустые ворота.

4 февраля в полуфинале встретятся сборные России и Украины. Время начала матча еще неизвестно.

Напомним, что в четвертьфинале сборная Украины победила Казахстан.

Чемпионат Европы по футзалу, четвертьфинал

Россия — Грузия — 3:1 (0:0)

Голы: Ниязов (23), Чишкала (28, 40) — Петри (24).

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