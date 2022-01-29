Россия стала возможным соперником сборной Украины по полуфиналу чемпионата Европы по футзалу

29 января завершился групповой этап чемпионата Европы по футзалу, в финальной части которого впервые участвовали 16 сборных.

По итогам данной стадии турнира определились следующие четвертьфинальные пары:

Португалия — Финляндия (31 января)



Казахстан — Украина (31 января)



Испания — Словакия (1 февраля)



Россия — Грузия (1 февраля)



При этом сборная Украины в случае успеха в противостоянии с Казахстаном выйдет на победителя пары Россия/Грузия, в которой явным фаворитом считаются россияне, которые на групповом этапе выиграли три матча из трех с общим счетом 16:2.

Сборная Украины пробилась в плей-офф, несмотря на два поражения в трех встречах группового раунда. Наши футзалисты котируются ниже Казахстана, который взял на турнире семь очков из девяти возможных: победил Финляндию (6:2) и Италию (4:1), сыграв вничью со Словенией (4:4).

Ранее главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко высказал мнение о сборной Казахстана.

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