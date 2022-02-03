Россия получит двойные премиальные в случае победы над Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Игроки сборной России получат дополнительные премиальные, если победят Украину на чемпионате Европы по футзалу. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

Изначально было предусмотрено, что каждый игрок сборной России получит 1 млн рублей за золото, 750 тысяч рублей — за серебро или 500 тысяч рублей — за бронзу.

Теперь планируется, что каждый игрок получит по 1,5 млн рублей, если сборная России обыграет Украину в полуфинале и выйдет в финал.

Полуфинальный матч Россия — Украина на чемпионате Европы по футзалу пройдет 4 февраля в Амстердаме. Начало встречи в 18:00.

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