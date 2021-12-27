Россия начала МЧМ по хоккею с поражения от Швеции с шестью пропущенными шайбами

В Канаде начался молодежный чемпионат мира по хоккею.

Сборная России, несмотря на дубль 17-летнего суперталанта Матвея Мичкова, уступила шведам. Россияне весь матч провели в роли догоняющих. Провалились спецбригады команды Сергея Зубова. Швеция три шайбы забросила в большинстве и еще одну в меньшинстве.



В другом матче этой группы сборная США обыграла Словакию со счетом 3:2. Также в первый игровой день молодежного чемпионата состоялись еще два поединка. Финляндия одолела Германию (3:1), а Канада в перестрелке оказалась точнее Чехии — 6:3.

Ранее российская молодежка в контрольном матче пропустила шесть шайб от Канады.

МЧМ по хоккею. 1-й тур

Россия — Швеция — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

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