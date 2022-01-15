Роскошный гол Де Брюйне принес «Ман Сити» победу над «Челси»

15 января в рамках 22 тура АПЛ «Ман Сити» на своем поле принимал «Челси».



Первый тайм завершился вничью 0:0.

Во второй половине встречи прекрасный удар бельгийца Кевина Де Брюйне вывел «Ман Сити» вперед. В итоге «горожане» победили в этой встрече со счетом 1:0.

Украинский легионер команды из Манчестера Александр Зинченко в этом матче не принимал участия, не попав в заявку из-за повреждения.

АПЛ. 22 тур

«Ман Сити» - «Челси» - 1:0 (0:0)

Гол: Де Брюйне, 70.

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» уверенно с 56 очками лидирует. У второго «Челси» 43 балла в активе.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

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