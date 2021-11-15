Роналду провалил решающий для Португалии матч отбора

14 ноября сборная Португалии потерпела домашнее поражение от Сербии (1:2) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

Это поражение дорого обошлось для чемпионов Европы 2016 года. Сборной Португалии теперь придется участвовать в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль, которые запланированы на март следующего года. Прямую путевку на ЧМ в Катаре завоевала сборная Сербии.

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не может записать себе в актив воскресный матч. 36-летний форвард, проведя на поле полные 90 минут, не нанес ни одного удара в створ. Это первый случай в карьере Криштиану Роналду, когда он ни разу не попал по чужим воротам в отборочном поединке к чемпионату мира. Всего он нанес три удара за игру.

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