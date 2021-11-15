Роналду: Португалия знает, как попасть на чемпионат мира в Катаре

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после поражения от Сербии (1:2) в домашнем отборочном матче ЧМ-2022, которое означает, что чемпионам Европы 2016 года придется добывать путевку на мундиаль в стыковых поединках.

«Футбол вновь и вновь показывает нам, что самые извилистые пути порой приводят к желаемым результатам. Вчерашнее поражение тяжело, но не настолько, чтобы сбить нас с пути.

Попадание на чемпионат мира в Катаре все еще вполне реально, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы попасть туда. Никаких оправданий. Португалия стремится в Катар», — написал Криштиану Роналду у себя в Instagram.

Напомним, что главная звезда сборной Португалии ни разу не попал в створ в матче с Сербией.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Перед матчем с «Металлистом 1925» «Верес» перенес спарринг на 16 ноября

Mихалик: если не выиграем у Боснии, сборную никто не поймет

Матвеев: на французов надеемся, но и Украине нельзя оплошать

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.