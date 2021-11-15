Роналду: Португалия знает, как попасть на чемпионат мира в Катаре

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после поражения от Сербии (1:2) в домашнем отборочном матче ЧМ-2022, которое означает, что чемпионам Европы 2016 года придется добывать путевку на мундиаль в стыковых поединках.
«Футбол вновь и вновь показывает нам, что самые извилистые пути порой приводят к желаемым результатам. Вчерашнее поражение тяжело, но не настолько, чтобы сбить нас с пути.
Попадание на чемпионат мира в Катаре все еще вполне реально, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы попасть туда. Никаких оправданий. Португалия стремится в Катар», — написал Криштиану Роналду у себя в Instagram.
Напомним, что главная звезда сборной Португалии ни разу не попал в створ в матче с Сербией.
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