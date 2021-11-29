Роналду отказался от посещения церемонии «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался прилетать в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

Португалец впервые с 2007 года он не попал в число основных трех претендентов на награду, поэтому решил не лететь во Францию.

Роналду пропустил последние две церемонии – в 2018 году и 2019 году.

Напомним, что португалец пять раз за свою карьеру получал Золотой мяч.

Церемония вручения Золотого мяча-2021 начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.

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