Роменский: успех в сборной и победа над «Черноморцем» добавят динамовцам позитива в игре с «Баварией»

Бывший вратарь киевского «Динамо» Юрий Роменский, работавший в тренерском штабе столичного клуба и сборной Украины, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился мнением о готовности динамовцев к сегодняшней игре в Лиге чемпионов с мюнхенской «Баварией» и дал оценку сопернику из Германии.

«Многое будет зависеть от того, как «Бавария» подойдет к игре. Знаете, есть такая поговорка: «Мы играем настолько, насколько нам позволяет соперник». Вот так будет и в сегодняшнем матче. Все будет зависеть от того, как сложится сама игра у мюнхенцев, какой будет у них мотивация. У «Баварии» прослеживается непредсказуемость – в минувшем туре Бундеслиги она проиграла 1:2 «Аугсбургу». Я не думаю, что киевское «Динамо» хуже, чем «Аугсбург». Но опять же, я игру этих соперников не видел. Не знаю, кто как играл и как складывался матч. Может, «Аугсбург» из штрафной не выходил, а выбежав всего два раза в атаку и сумел забить два мяча. Это футбол, он непредсказуем. Но как бы там ни было, а в любом случае ребята из «Динамо» должны настраиваться на поединок с «Баварией» с мыслью о максимальном результате. Какой иначе смысл выходить на поле и думать, что ты проиграешь? Нужно играть на победу – а там как Бог даст. Главное, чтобы даже в случае неудачи каждый из динамовских игроков мог сказать: «Мы сделали все от нас зависящее. Мы старались, мы хотели, проявили мастерство, но где-то не повезло».

Тот факт, что выступающие в национальной сборной футболисты «Динамо» приехали из ее расположения с достигнутым результатом в виде выхода в плей-офф чемпионата мира вкупе с фееричной победой в игре с одесским «Черноморцем» 6:1 наверняка добавит позитива перед встречей с «Баварией». И это здорово. Позитив в футболе никогда не мешал, а наоборот – помогал реализовывать свои возможности и добиваться результата. Деструктив же в игру вносит нервозность. Когда у команды проблемы, тренерский штаб всегда старается вывести ребят на позитив, на уверенность в своих силах и возможностях. И, естественно, ставя при этом максимальную задачу. Здесь вопрос в психологии. А психология в спорте – важная вещь. Она порою помогает горы сворачивать. А вот игровая дисциплина – это уже прерогатива тренерского штаба. Он должен ставить цель и требовать соблюдения этой дисциплины.

Кроме командной игры многое в сегодняшнем матче будет зависеть и от игры индивидуальной. Мы не можем спрогнозировать непредвиденные ошибки, которые могут возникнуть в ходе матча. Бывает, что одна-две оплошности решают его судьбу. Случается, что их допскают и большие мастера, поэтому прогнозы в футболе – штука неблагодарная».

Напомним, что динамовцы с одним очком занимают последнее место в своей группе. У «Бенфики» на три очка больше.

Матч «Динамо» — «Бавария» пройдет на НСК «Олимпийский» 23 ноября и начнется в 19:45.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Шацких: в матче с «Баварией» динамовцы выложатся по максимуму

«Баварию» притормозил COVID-19, но в матче с «Динамо» она фаворит

Решко: не считаю, что динамовцы обречены в матче с «Баварией»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.