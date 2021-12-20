Романчук вышел в финал чемпионата мира на короткой воде

Украинский пловец Михаил Романчук с лучшим результатом вышел в финал на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках чемпионата мира на короткой воде (25 метров), который проходит в Дубае.
Украинец показал время 14:24.76 – лучший результат среди всех участвовавших. 25-летний Романчук в квалификации превзошел двух своих постоянных конкурентов Флориана Веллброка (14:25.79) и Грегорио Пальтриньери (14:28.11).
Финал состоится во вторник, 21 декабря, в 16:06.
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Романчук завоевал серебро на длинной воде на дистанции 1500 м (50-метровый бассейн).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.