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Романчук вышел в финал чемпионата мира на короткой воде

Павел Соловей
Павел Соловей
20.12.2021
13:43
Новость
Другие

Украинский пловец Михаил Романчук с лучшим результатом вышел в финал на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках чемпионата мира на короткой воде (25 метров), который проходит в Дубае.

Украинец показал время 14:24.76 – лучший результат среди всех участвовавших. 25-летний Романчук в квалификации превзошел двух своих постоянных конкурентов Флориана Веллброка (14:25.79) и Грегорио Пальтриньери (14:28.11).

Финал состоится во вторник, 21 декабря, в 16:06.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Романчук завоевал серебро на длинной воде на дистанции 1500 м (50-метровый бассейн).

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