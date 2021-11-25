«Рома» — «Заря»: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций

25 ноября состоится матч пятого тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Заря» встретится с «Ромой». Встреча пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по киевскому времени.

Букмекерская компания «Фанспорт» фаворитом матча считают «Рому». На победу итальянцев предлагается коэффициент 1,15, ничейный исход оценили коэффициентом 7,90, а на победу «Зари» предлагается коэффициент 17,00.

В матче второго тура «Заря» разгромно проиграла «Роме» со счетом 0:3.

После четырех туров «Рома» второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Команда не может победить в Лиге конференций на протяжении двух матчей подряд. «Заря», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 6 очко. Луганчане одержали две победы подряд в Лиге конференций.

Где смотреть «Рома» — «Заря» Луганск 25 ноября.

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