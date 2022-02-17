Родители Абраменко прокомментировали успех сына на Олимпиаде

Владимир и Ирина Абраменко, папа и мама Олимпийского чемпиона по фристайлу, а также обладателя серебряной награды Игр-2022 в Пекине Александра Абраменко.



«Каково это быть папой двукратного медалиста Олимпийских игр? Наверное, как быть олимпийцем, который поднимается на пьедестал почета. Очень волнительно. Меня переполняет гордость за сына, за его результат.

Я был очень рад, что он попал в шестерку. Он самый возрастной спортсмен там был. То, что он будет совершать прыжок тройное сальто с пятью винтами, я знал. У него не было выбора, его поставили в программу. Он его на тренировке пробовал несколько раз в Пекине, но не мог ни разу в ноги приземлиться. Но я рад, что все вышло. Про себя только думал, получай удовольствие.

Мы не сразу созвонились, я понимал, что интервью, немного не до этого. Но уже позже мы поговорили, и я сказал ему: «Молодец. Мужчина. Поставил цель – выполнил». Мама уже говорила, хвалила его. Мы счастливы и рады. Саша доказал, что золотая медаль Игр-2018 – не случайность. Все сейчас прыгают сложные, хорошие прыжки. Он великий молодец! Мы очень гордимся сыном!»

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