Ризнык: в чемпионате Бельгии я могу получить развитие

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал о приоритетах в своей карьере.

«Слухи прошли о трансфере, ничего сейчас нет. Я в «Ворскле», и меня все устраивает. Зачем мне распыляться туда, куда не надо?

Даже середняк Бельгии лучше, чем топ-клуб Украины? Да, для меня — да. Это будет развитие. В Европе надо зацепиться за свое место в основе», — сказал Ризнык в интервью каналу «Трендець».

Напомним, что в товарищеской игре с Болгарией Дмитрий Ризнык дебютировал в национальной сборной Украины. Также вратарю «Ворсклы» покорился новый рекорд страны. Ризнык отбил пять подряд пенальти в рамках одного сезона элитного дивизиона.

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