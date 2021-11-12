Ризнык стал первым дебютантом сборной Украины после сентября

Вчера состоялся контрольный матч между сборными Украины и Болгарии (1:1) в Одессе.

Эта игра стала первой в главной команде страны для Дмитрия Ризныка. 22-летний вратарь вышел на замену в перерыве вместо Георгия Бущана и не пропустил.

Ризнык стал седьмым футболистом, который дебютировал в сборной Украины при Александре Петракове. Примечательно, что другие шесть неофитов, приглашенных новым тренером «национала», свои премьерные матчи сыграли в сентябре. Тогда успели дебютировать Даниил Сикан, Сергей Булеца, Александр Сирота, Тарас Качараба, Владислав Кочергин и Виктор Корниенко. Причем Сикан (в игре с Казахстаном) и Корниенко (в поединке с Чехией) сразу же забили свои первые голы за сборную Украины.

Ранее о Дмитрии Ризныке высказался Рустам Худжамов.

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