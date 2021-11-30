Ризнык повторил всеукраинский рекорд по отраженным пенальти

Матч с «Днепром-1» в рамках 16-го тура УПЛ сложился не лучшим образом для Дмитрия Ризныка.
22-летний вратарь «Ворсклы» пропустил пять голов. Его потеря мяча в своей штрафной привела к тому, что днепряне в том поединке забили свой третий гол.
Тем не менее, Ризныку удалось отметиться и с хорошей стороны. На 50-й минуте он отразил удар с пенальти, нанесенный Артемом Довбиком. Для Ризныка это четвертый подряд отбитый 11-метровый в матчах элитной украинской лиги. Вратарь «Ворсклы» повторил национальный рекорд.
До него серии с четырьмя парированными пенальти удавались Валерию Воробьеву («Кривбасс», 1994 год), Виталию Постранскому («Ворскла», 2002-2004 годы), Игорю Шуховцеву («Заря», 2011 год) и Рустаму Худжамову («Ильичевец», 2012-2013 годы).
Напомним, что в ноябрьском товарищеском матче с Болгарией Ризнык дебютировал в национальной сборной Украины.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.