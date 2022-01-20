Ризнык: пока приводим мышцы в тонус для сбора в Турции

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал, как проходит подготовка полтавской команды ко второй части сезона УПЛ.

«Пока втягиваемся, работаем. Сейчас у нас много фитнеса, устаем. Тяжело пока всё, но мы это делаем для того, чтобы привести мышцы в тонус и подготовить их ко сборам в Турции, где будет уже больше работы с мячом», — сказал Ризнык в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Ворскла» решила не проводить спарринги во время первого зимнего тренировочного сбора. Контрольные матчи начнутся в феврале.

Ранее стало известно, что три европейских клуба делали запросы в полтавский клуб по поводу Дмитрия Ризныка.



22-летний вратарь в ноябре минувшего года дебютировал в национальной сборной Украины. Также Ризныку покорился рекорд элитного дивизиона чемпионата Украины — он отбил пять пенальти подряд.

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