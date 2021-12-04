Ризнык отбил пенальти в матче с «Рухом» и установил новый рекорд УПЛ

04.12.2021
20:22
Новость
Футбол
На 38-й минуте вратарь отразил 11-метровый от Климчука.
Это 5-й нереализованный пенальти в ворота Ризныка кряду. Таким образом он установил новый рекорд чемпионатов Украины.
Ранее по четыре раза подряд не забивались пенальти в ворота, которые защищали Валерий Воробьев, Виталий Постранский, Игорь Шуховцев и Рустам Худжамов.
Также это 7-й незабитый пенальти в его ворота в 2021-м году.
Матч «Рух» - «Ворскла» завершился вничью 0:0.
Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.
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