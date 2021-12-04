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Ризнык отбил пенальти в матче с «Рухом» и установил новый рекорд УПЛ

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.12.2021
20:22
Новость
Футбол

На 38-й минуте вратарь отразил 11-метровый от Климчука.

Это 5-й нереализованный пенальти в ворота Ризныка кряду. Таким образом он установил новый рекорд чемпионатов Украины.

Ранее по четыре раза подряд не забивались пенальти в ворота, которые защищали Валерий Воробьев, Виталий Постранский, Игорь Шуховцев и Рустам Худжамов.

Также это 7-й незабитый пенальти в его ворота в 2021-м году.

Матч «Рух» - «Ворскла» завершился вничью 0:0.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.

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