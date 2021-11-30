Риццоли: ищу молодых украинских арбитров для их продвижения на международные соревнования

Куратор подготовки украинских арбитров Никола Риццоли рассказал о своих первых шагах на должности и адаптации к нашей стране.

«Сейчас мое главное задание — улучшить работу украинских арбитров. Это касается и технических моментов, и подготовки, и организации.

Я занят и поиском молодых перспективных арбитров, которые смогут работать на соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Пересматриваю и анализирую все матчи, которые играются в Украине», — сказал Риццоли в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что 9 ноября стало известно, что Никола Риццоли начнет работать с украинскими арбитрами. За плечами 50-летнего итальянца успешная карьера судьи. В частности, он обслуживал финалы чемпионата мира и Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Беланов: у Левандовски просто украли «Золотой мяч»

Кличко, Беленюк и Вакарчук: как прошел благотворительный вечер Свитолиной

Обладательница «Золотого мяча» - 2021: чем она делится в своём «Инстаграме»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.