Риццоли и Лучи проверят работу судей на сборах в Турции

25 января арбитры и ассистенты, обслуживающие чемпионат Украины УПЛ, будут в Киеве сдавать нормативы по физподготовке.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, все кто успешно сдадут нормативы, 12 февраля улетят в Турцию, где в течении недели будут готовиться к весенней части сезона. Запланированы, как теоретические занятия, так и обслуживание контрольных поединков.

По имеющейся информации, в Турции на этом сборе будут присутствовать председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, куратор судейского корпуса Никола Риццоли, члены Комитета арбитров.

Напомним, что 25 арбитров и 50 ассистентов заслужили право обслуживать поединки чемпионата УПЛ, среди них и женщины: Екатерина Mонзуль, Анастасия Романюк, Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Ранее стал известен регламент зимнего турнира Winter Cup 2022 в Турции, в котором примут участие «Полесье», «Металлист», «Черноморец», «Верес».

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