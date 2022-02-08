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«Рига» официально объявила о трансфере Филиппова

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
09:32
Новость
Трансферы

Украинский нападающий Александр Филиппов перешел в «Ригу» из «Сент-Трюйдена» на правах аренды.

Он будет выступать за латвийскую команду до конца этого сезона.

В этом сезоне 29-летний Филиппов не сыграл ни одного матча в составе «Сент-Трюйдена». Ранее он выступал за «Десну», «Краматорск», «Никополь» и другие клубы.

Фил

За «Ригу» играют также украинцы Владлен Юрченко и Юрий Вакулко.

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