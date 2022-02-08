«Рига» официально объявила о трансфере Филиппова

08.02.2022
09:32
Новость
Трансферы
Украинский нападающий Александр Филиппов перешел в «Ригу» из «Сент-Трюйдена» на правах аренды.
Он будет выступать за латвийскую команду до конца этого сезона.
В этом сезоне 29-летний Филиппов не сыграл ни одного матча в составе «Сент-Трюйдена». Ранее он выступал за «Десну», «Краматорск», «Никополь» и другие клубы.
За «Ригу» играют также украинцы Владлен Юрченко и Юрий Вакулко.
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