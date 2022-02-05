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РФС обратился к УЕФА после матча Украина-Россия

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
23:07
Новость
Футбол
1 комментарий

РФС обратился в УЕФА после матча между сборными России и Украины (3:2) в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

«Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Комментарии (1)
Hestin Bodibilder
Посетитель
Хороший кацап, мертвый кацап.
0
06.02.2022 00:04

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