Результаты всех товарищеских матчей украинских команд за 14 февраля

14.02.2022
23:16
Новость
Футбол
14 февраля состоялись спарринги, в которых приняли участие украинские команды.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков:
«Металлист 1925» - «Самгурали» - 1:0
«Металлист 1925» - «Алашкерт» - 2:1
«Ингулец» - «Динамо» Батуми – 1:2
«Десна» - «Вележ» - 1:2
«Мариуполь» - «Астана» - 2:3
Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.
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