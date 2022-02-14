Результаты всех товарищеских матчей украинских команд за 14 февраля

14 февраля состоялись спарринги, в которых приняли участие украинские команды.



Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков:

«Металлист 1925» - «Самгурали» - 1:0

«Металлист 1925» - «Алашкерт» - 2:1

«Ингулец» - «Динамо» Батуми – 1:2

«Десна» - «Вележ» - 1:2

«Мариуполь» - «Астана» - 2:3

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.



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