Результаты всех матчей Лиги чемпионов за 20 октября

20 октября состоялось еще восемь поединков 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.



«Барселона» обыграла «Динамо» со счетом 1:0 благодаря голу Жерара Пике.

«Бавария» с 70-й по 84-ю минуты забила четыре гола «Бенфике» и победила со счетом 4:0. Украинский форвард лиссабонцев Роман Яремчук сыграл с первых минут и был заменен на 76-й минуте.

Гол Криштиану Роналду принес победу «МЮ» над «Аталантой» со счетом 3:2! К слову, бергамаски вели по ходу встречи 2:0. Украинский легионер итальянской команды Руслан Малиновский вышел на поле на 68-й минуте. Украинец мог забить, но его удар парировал Давид Де Хеа.

Также уверенно победили «Вильярреал» и «Челси». «Лилль» и «Севилья» расписали мировую, а «Ювентус» увез три очка из Санкт-Петербурга, победив в фирменном для «Старой Синьоры» стиле 1:0 после гола Деяна Кулусевски.

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа Е

«Барселона» – «Динамо» – 1:0

«Бенфика» – «Бавария» – 0:4

Группа F

«МЮ» – «Аталанта» – 3:2

«Янг Бойз» – «Вильярреал» – 1:4

Группа G

«Зальцбург» – «Вольфсбург» – 3:1

«Лилль» – «Севилья» – 0:0

Группа Н

«Челси» – «Мальме» – 4:0

«Зенит» – «Ювентус» – 0:1

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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