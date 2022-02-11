Результаты спаррингов украинских команд за 11 февраля

11 февраля украинские команды сыграли товарищеские матчи в рамках сборов.



Предлагаем вам результаты всех встреч:

«Металлист» - «Акжайык» - 1:0

Гол: Чидомере, 5 (с пенальти).

«Колос» - «Каспий» - 0:1

«Львов» - «Динамо» Батуми – 1:0

Гол: Мышенко, 2.

«Полесье» - «Металлист» - 2:0 (Winter Cup)

Голы: Козак, 70, Морозко, 90.

«Полесье» (стартовый состав): Кудрык, Батагов, Гитченко, Власюк, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук, Будковский.

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Давид.

Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.



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