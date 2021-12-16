Фрибет 3000 UAH
Кубок мира. Женщины. Спринт Венгрия — Украина
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Единоборства

Рейтинг лучших боксеров от ESPN: Ломаченко поднялся на одну позицию, Усик - четвертый

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.12.2021
14:16
Новость
Единоборства

Телеканал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Чемпион IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик остался на 4-й позиции. Экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми с 9-й позиции поднялся на 8-ю.

Топ-10 P4P от ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наойя Инуэ

4. Александр Усик

5. Тайсон Фьюри

6. Эррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василий Ломаченко

9. Хуан Франсиско Эстрада

10. Джервонта Дэвис/Джордж Камбосос

Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи