Рейтинг лучших боксеров от ESPN: Ломаченко поднялся на одну позицию, Усик - четвертый

Телеканал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Чемпион IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик остался на 4-й позиции. Экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми с 9-й позиции поднялся на 8-ю.
Топ-10 P4P от ESPN:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наойя Инуэ
4. Александр Усик
5. Тайсон Фьюри
6. Эррол Спенс
7. Джош Тейлор
8. Василий Ломаченко
9. Хуан Франсиско Эстрада
10. Джервонта Дэвис/Джордж Камбосос
Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.
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