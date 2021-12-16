Рейтинг лучших боксеров от ESPN: Ломаченко поднялся на одну позицию, Усик - четвертый

Телеканал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.



Чемпион IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик остался на 4-й позиции. Экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми с 9-й позиции поднялся на 8-ю.

Топ-10 P4P от ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наойя Инуэ

4. Александр Усик

5. Тайсон Фьюри

6. Эррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василий Ломаченко

9. Хуан Франсиско Эстрада

10. Джервонта Дэвис/Джордж Камбосос

Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.



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