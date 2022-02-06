«Реймс» уничтожил «Бордо», Игнатенко получил красную карточку в дебютном матче

В рамках 23-го тура чемпионата Франции «Реймс» принимал на своем стадионе «Бордо». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе «Бордо» дебютировал украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Хавбек вышел на замену на 63-й минуте, а на 72-й получил красную карточку.

«Бордо» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Чемпионат Франции

23-й тур

«Реймс» – «Бордо» – 5:0

Голы: Этиките, 40 (1:0). Манетзи, 46 (2:0). Матусива, 59 (3:0). Фас, 63 (4:0). Манетзи, 76 (5:0).

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