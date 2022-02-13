Решение о проведении матча против «Динамо» в Киеве «Ингулец» объявит 16 февраля

В 19 туре чемпионата УПЛ команда из Петрово должна была принимать «Динамо» в Кропивницком.

Впрочем, в итоге встреча состоится в Киеве, о чем, как стало известно Meta-ratings.com.ua, клуб из Петрово объявит 16 февраля.



Кроме того, по имеющейся информации, стадион «Звезда» не готов к приему футбольного матча из-за ремонта подтрибунных помещений.

В связи с этим по просьбе петровчан матч «Ингулец» — «Динамо», как и в первом круге, состоится в Киеве 26 февраля.

«Ингулец» и «Динамо» снова сыграют в Киеве

Напомним, что «Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в таблице УПЛ с двумя очками отставания от «Шахтера».

«Ингулец» располагается на 14-м месте, то есть в зоне переходных матчей. У команды из Петрово 13 очков после 17-ти сыгранных встреч.

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