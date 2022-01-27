Решение Джошуа и Уайта не позволит провести объединительный бой Усику и Фьюри

Энтони Джошуа и Диллиан Уайт не приняли отступные за отказ от боев с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри соответственно.



По информации talkSport, Джошуа и Уайт отказались от значительных гонораров, предложенных им с целью дальнейшей организации объединительного поединка в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри.

Издание отмечает, что Джошуа предложили 15 миллионов фунтов, Уайту — пять.

Накануне Фьюри намекнул, что Джошуа и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных.

Ожидается, что весной Энтони проведет реванш с Усиком. В прошлом году Джошуа уступил украинцу чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, проиграв единогласным решением судей.

Изначально Усик был настроен на второй поединок с Эй Джеем, пока не возник вариант с боем против Фьюри.

Фьюри, в свою очередь, должен будет провести титульную защиту в бою с Уайтом. Ожидается, что поединок отправится на промоутерские торги, поскольку стороны боксеров не могут согласовать его условия.

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