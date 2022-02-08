Ребров высказался о матче сборной Украины с Шотландией

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мнением о ситуации сборной Украины в квалификации отбора ЧМ-2022.



«Будет очень сложно. Кто-то радуется жребию, кто-то уже прикидывает шансы в паре Австрия – Уэльс. Но Шотландия – это далеко не подарок. В Украине точно будет огромный ажиотаж вокруг этого плей-офф. Перед матчами с таким накалом я всегда говорю футболистам – поменьше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке. Я считаю, что психологический фактор может стать основным.

Да, нам могли попасть Италия или Португалия, но играть с Шотландией на выезде очень непросто. Нужно быть готовым к тому интенсивному футболу, который показывает эта команда. Особенно дома.

Впрочем, у нашей сборной есть свои сильные качества, и она может их использовать. Считаю, что украинцы заслужили право сыграть в этих стыковых поединках.

После смены главного тренера сборной Украины ее игра сильно поменялась? Я не люблю подобных сравнений. Задача пробиться в плей-офф была достигнута – и это самое главное. Теперь нужно идти дальше, а не говорить, что плохо, а что хорошо. У первой сборной страны всегда есть цель – добиваться результата. И если он есть, то пути его достижения обсуждать не стоит.

– С каждым годом в нашей команде становится все больше и больше легионеров. Хорошо ли это? Безусловно. И меня радует, что украинцы теперь едут в ведущие лиги Европы, хотя чемпионаты Бельгии или, предположим, Венгрии тоже идут им на пользу. Это тоже достаточно сильные турниры. Там футболисты могут развиваться, и это плюс для национальной сборной, ведь раньше в команде не было большой конкуренции», – сказал Ребров в интервью «Команде №1».

Украина сыграет с Шотландией 24 марта.

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.



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