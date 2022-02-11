Ребров в пятый раз стал лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров признан лучшим тренером декабря и января в чемпионате ОАЭ.



Это пятая подобная награда для украинского специалиста. Он становился лучшим тренером лиги все предыдущие шесть месяцев.

В декабре у «Аль-Айна» две победы и ничья, в январе – поражение и выигрыш.

Команда украинца идет на первом месте в чемпионате ОАЭ с шестиочковым гандикапом от второй «Аль-Вахды».

Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.

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