Ребров: сейчас тест Купера не заставишь и «Динамо» бежать

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о работе с иностранцами. Украинский специалист отметил, что легионеров сейчас нельзя заставить бежать тест Купера.

«Шесть иностранцев, есть еще один натурализованный бразилец. Есть хороший уровень легионеров, то хороший шанс бороться за самые высокие места. Все стараются взять иностранца хорошего уровня, потому что они делают разницу в уровне команды.

Сейчас тест Купера не заставишь и «Динамо» бежать. Раньше была старая школа, игрока мотивировали какими-то методами. Иностранцы не понимают, зачем им нужен тест Купера. Ты дашь им этот тест, а через пять минут он сойдет и скажет, что у него что-то болит. Его не заставишь бежать.

Сейчас в футболе несколько иные методы. Это очень большой бизнес. С приходом такого количества агентов в футбол... Они руководят футболистами. Если игроку ничего не нравится, агент сразу готов найти ему другую команду. А когда мы бегали, терпели тест Купера, у нас не было никаких агентов. Знали, что мы или здесь или нигде. Сейчас же несколько другая ситуация», – сказал Ребров в интервью youtube-каналу Бомбрадир.

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