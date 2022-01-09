Ребров: поражение «Аль-Айна»? Мы обязаны перевернуть страницу и работать над ошибками

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал официальному сайту первое поражение в сезоне. Команда украинского специалиста проиграла на выезде «Шардже» (0:2).



«Команда не проявила себя на должном уровне, особенно в первые двадцать минут матча. Мы пропустили два гола подряд. Мы плохо играли, стремились вернуться в игру, но не смогли, потому что «Аль-Шарджа» играла лучше. Мы закончили первый круг, нам нужно работать над тем, чтобы хорошо подготовиться ко второму кругу.

Замена Юргенниса? Я думаю, что он был хорош в атаке, но я искал баланс и думал, что свежий игрок усилит нападение. Замены – это решение тренера, нужное для создания баланса в командной системе.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков клуба «Аль-Айна», которые показали важность матча. Уверяем их, что прекрасно понимаем, что от нас требуется, чтобы вернуть их признательность. В настоящее время мы обязаны перевернуть страницу и работать над ошибками. Сейчас все наше внимание сосредоточено на нашем следующем матче в Кубке Президента», – сказал Ребров.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.

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