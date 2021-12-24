Ребров – об уходе из «Ференцвароша»: никакого решения я не принимал, был готов работать и дальше

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о причинах ухода из «Ференцвароша». Украинский специалист отметил, что готов был доработать свой контракт до конца.

«Я не жалею, что ушел из «Ференцвароша». Мы тренеры и где нам дадут работу, там мы и работаем.

Я не представлял, что будет такая ситуация как в «Ференцвароше». Что случилось? Мы люди подневольные. Я хочу здесь работать, а работодатель говорит «извини, я не хочу». Я расстался с чистой душей, я сделал все для этой команды, я готов был дальше продолжать работать, но такое решение руководства команды. Чтобы они не говорили, что я принял решение — никакого решения я не принимал.

Был готов доработать свой контракт до конца, но это решение руководства. Я об этом не жалею. Да, было обидно, но ты понимаешь, что в работе тренера ты не знаешь, что тебя ждет дальше, даже если есть какой-то результат», – сказал Ребров в интервью youtube-каналу Бомбардир.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ребров: футболисты «Дженоа» видят, что с Шевченко есть улучшения

Ребров: был готов возглавить сборную Украины, но у меня была своя работа

Ребров: сейчас тест Купера не заставишь и «Динамо» бежать

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.