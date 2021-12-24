Ребров: мне нравится смотреть и следить за украинским футболом

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мнением о нынешнем уровне украинского футбола. Украинский специалист отметил, что уровень футбола зависит от политики в стране.

«Конечно, я слежу за украинским футболом. Разница во времени не дает возможности смотреть прямые трансляции, но утром я смотрю в повторе достаточно много матчей.

Я не увижу ни регресса, ни улучшения, думаю, украинский футбол остался на том же уровне. Когда я работал в Украине, в клубах были квалифицированные легионеры. Сейчас много легионеров, но их квалификация, как по мне, недостаточная, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам.

Я не вижу, что наш футбол лучше или хуже. Мне нравится смотреть и следить за украинским футболом.

Когда поднимется «Металлист», а власть в Украине поменяется и опять поменяется руководители в каких-то клубах. Никто не знает, что будет в будущем. У нас футбол в основном зависит от политики в стране. Сейчас президент Украины интересуется футболом и уделяет ему достаточное внимание, но что будет дальше, никто не знает», – сказал Ребров в интервью youtube-каналу Бомбардир.

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