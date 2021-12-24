Ребров: был готов возглавить сборную Украины, но у меня была своя работа

Главный тренер эмиратского клуба «Аль-Айн» рассказал, что думает о возможности работать главным тренером сборной Украины.

«Всегда с радостью буду работать в сборной. Это моя страна, мой дом. Каждому тренеру престижно работать в своей стране, но я никогда никого не подсиживал, не ждал, когда кто-то уйдет. Тренер всегда должен быть в тонусе — он не может простаивать, ждать какого-то заоблачного предложения.

То же самое было с «Ференцварошем», когда он расторг контракт. У меня были предложения, не сказать, что очередь. Возможно, если бы я подождал месяц-два, может, бы выпал какой-то клуб. «Аль-Айн» был очень настойчивым, они сказали, что будут ждать меня до конца.



Потом появилась возможность – выходили на меня из сборной Украины. Сказал, что у меня есть контракт и я готов работать со сборной, но решите ситуацию с клубом. Было непросто решить эту ситуацию.

Я не давал никаких интервью, никого не подсиживаю, очень уважаю работу каждого тренера. Не представляю, как сложно Петракову работать в сборной, то же самое — тяжело было Андрею Шевченко. Даже не представляю, какая это ответственность и давление всей страны. Я был готов к этой работе, но в это время у меня была своя работа. Если бы переговоры закончились, я бы с удовольствием работал со сборной Украины.

Кто-то говорит, нужно работать в сборной в 50-60-70 лет. Но тебя не приглашают туда каждый год или месяц. Если будет такая возможность, конечно, я рассмотрю, мне интересна эта работа. Сейчас я работаю здесь и получаю удовольствие от своей работы. Дальше никто не знает», — сказал Ребров в интервью каналу «Бомбардир».

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