«Реал» заинтересован в игроке «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Додо попал в сферу интересов «Реала». Руководство мадридского клуба рассматривает бразильца в качестве замены Дани Карвахалю, сообщает DefensaCentral.
«Горняки» готовы отпустить 23-летнего игрока, но не дешевле чем за 25 миллионов евро.
Помимо Додо, королевский клуб рассматривает кандидатуры Норди Мукиеле из «Лейпцига», Риса Джеймса из «Челси» и Альваро Одриосолы, который принадлежит мадридцам, но в настоящее время играет за «Фиорентину» на правах аренды.
Додо перешел в «Шахтер» из «Куритибы» зимой 2018 года.
В этом сезоне бразилец отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «горняков».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.