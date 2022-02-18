«Реал» заинтересован в игроке «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Додо попал в сферу интересов «Реала». Руководство мадридского клуба рассматривает бразильца в качестве замены Дани Карвахалю, сообщает DefensaCentral.

«Горняки» готовы отпустить 23-летнего игрока, но не дешевле чем за 25 миллионов евро.

Помимо Додо, королевский клуб рассматривает кандидатуры Норди Мукиеле из «Лейпцига», Риса Джеймса из «Челси» и Альваро Одриосолы, который принадлежит мадридцам, но в настоящее время играет за «Фиорентину» на правах аренды.

Додо перешел в «Шахтер» из «Куритибы» зимой 2018 года.

В этом сезоне бразилец отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «горняков».

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