«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании-2022

В финальном матче Суперкубка Испании «Реал» одержал победу над «Атлетиком» со счетом 2:0. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
На 38-й минуте «галактикос» вывел вперед хорватский полузащитник Лука Модрич. Во втором тайме мадридский клуб увеличил преимущество благодаря Кариму Бензема, реализовавшему пенальти.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел весь матч в запасе.
«Реал» стал 12-кратным обладателем Суперкубка Испании. Отметим, что мадридская команда выиграла первый трофей после возвращения Карло Анчелотти.
Суперкубок Испании
Финал
«Реал» – «Атлетик» – 2:0
Голы: Модрич, 38 (1:0). Бензема, 52 – с пенальти (2:0).
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