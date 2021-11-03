«Реал» — «Шахтёр»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

3 ноября в 19:45 по киевскому времени «Реал» встретится с «Шахтером» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Матч пройдет в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

Специалисты букмекерской компании «Фанспорт» фаворитом матча считают «Реал». На победу испанцев предлагается коэффициент 1,23, поставить на ничью можно по коэффициенту 7,20. Поставить на победу «Шахтера» можно по коэффициенту 15,00.

В предыдущем туре «Реал» разгромил «Шахтер» со счётом 5:0.

«Шахтер» после трех туров занимает последнее место, набрав 1 очко. Донецкий клуб сыграл вничью с «Интером» и проиграл «Шерифу» и «Реалу». Отметим, донецкий клуб еще ни разу не забил в текущем розыгрыше групповой стадии ЛЧ.

«Реал», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 6 очков.

Где смотреть «Реал» Мадрид — «Шахтёр» 3 ноября.

«Реал» Мадрид — «Шахтёр»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов 3 ноября

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