«Реал» — «Шахтёр: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

3 ноября в 19:45 начнется матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» встретится с «Шахтером». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Шахтер» после трех туров занимает четвертое место, записав в свой актив 1 очко. Донецкий клуб расписал мировую с «Интером» и проиграл «Шерифу» и «Реалу». Отметим, донецкий клуб еще ни разу не забил в текущем розыгрыше групповой стадии ЛЧ.

«Реал», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 6 очков. В предыдущем туре мадридцы разгромили «Шахтер», отправив в ворота дончан пять безответных мячей.

«Реал» Мадрид — «Шахтёр»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов 3 ноября

Где смотреть «Реал» Мадрид — «Шахтёр» 3 ноября

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.