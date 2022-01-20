«Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании. Он принес ожидаемый исход, но получился очень драматичным.

В основное время инициативой владел «Реал», но и «Эльче» отвечал. Голов за 90 минут зрители так и не увидели.

В овертайме мадридцы попались на контратаке, по итогам которой Марсело получил красную карточку. После розыгрыша штрафного Верду благодаря рикошету издали пробил Лунина.

В меньшинстве «Реал» сумел совершить впечатляющую ремонтаду. Волевую победу мадридцам принесли голы Иско и Азара. На последней минуте Лунин пропустил необязательный мяч после удара с острого угла. Украинца спасло то, что в том эпизоде ранее зафиксировали фол и не засчитали гол.

Андрей Лунин в трех официальных матчах за «Реал» пропустил четыре мяча, но одержал две победы.

Ранее стало известно, что Луниным интересуется «Аякс».

Кубок Испании. 1/8 финала

«Эльче» — «Реал Мадрид» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Верду (104) — Иско (108), Азар (116).

«Реал»: Лунин, Лукас Васкес, Начо, Алаба, Марсело, Вальверде (Модрич, 72), Кроос (Себальос, 91), Камавинга (Каземиро, 72), Родриго (Азар, 91), Йович (Иско, 79), Винисиус (Менди, 118).

Удаление: Милья (120+1) — Марсело (102).

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