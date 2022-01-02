«Реал» с Луниным в запасе проиграл в матче чемпионата Испании

Состоялся матч 19-го тура испанской Примеры.
Лидирующий в таблице мадридский «Реал» не смог совладать с командой из пригорода столицы Испании «Хетафе». Единственный гол на девятой минуте поединка забил игрок «подмадридцев» Энес Унал.
Украинец Андрей Лунин провел игру в запасе «Реала». Ворота королевского клуба из Мадрида защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Ранее Карло Анчелотти объяснил, почему Андрей Лунин не может попасть в основной состав «Реала». Мадридцы сохранили лидерство в таблице, имея 46 очков после 20-ти матчей. У «Севильи» 38 пунктов после 18-ти поединков.
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Хетафе» — «Реал» —1:0 (1:0)
Гол: Унал (9).
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