«Реал» с Луниным в запасе проиграл в матче чемпионата Испании

Состоялся матч 19-го тура испанской Примеры.

Лидирующий в таблице мадридский «Реал» не смог совладать с командой из пригорода столицы Испании «Хетафе». Единственный гол на девятой минуте поединка забил игрок «подмадридцев» Энес Унал.

Украинец Андрей Лунин провел игру в запасе «Реала». Ворота королевского клуба из Мадрида защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Ранее Карло Анчелотти объяснил, почему Андрей Лунин не может попасть в основной состав «Реала». Мадридцы сохранили лидерство в таблице, имея 46 очков после 20-ти матчей. У «Севильи» 38 пунктов после 18-ти поединков.

Чемпионат Испании. 19-й тур

«Хетафе» — «Реал» —1:0 (1:0)

Гол: Унал (9).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Новый год красотки вратаря «Динамо» в Доминикане

Пять нокдаунов и нападение на судью. Что происходило во время скандального боя Выхриста и Киладзе

Роман Григорчук: с нетерпением жду первую игру

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.