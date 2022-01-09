«Реал» с дублями Бензема и Винисуса разгромил «Валенсию»

8 января в рамках 20 тура испанской Примеры «Реал» принимал в Мадриде «Валенсию».
Мадридцы выиграли встречу со счетом 4:1. В составе «галактикос» по дублю оформили Карим Бензема и Винисиус Жуниор. За «Валенсию» точно пробил Гонсалу Гедеш.
Примера. 20 тур
«Реал» - «Валенсия» - 4:1
Голы: Бензема, 43 (пенальти), 88, Винисиус, 52, 61 – Гедеш, 76.
«Реал» с 49 очками лидирует в Примере, «Валенсия» с 28 баллами – девятая.
Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.
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