«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Атлетико» в матче 17-го тура Примеры (2:0).
Вперед галактикос вывел Карим Бензема на 16-й минуте. Закрепил успех «сливочных» Марко Асенсио во втором тайме. Оба раза партнерам ассистировал Винисиус Жуниор.
Команда Карло Анчелотти набрала 42 очка и закрепилась на первой строчке Примеры, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Атлетико» остался на четвертой позиции с 29 очками в активе.
В следующем туре «Реал» сыграет с «Кадисом». Матрасники встретятся с «Севильей».
Примера, 17-й тур
«Реал» — «Атлетико» - 2:0 (1:0)
Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57.
Отметим, что для реала это десятая подряд победа во всех турнирах.
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