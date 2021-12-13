«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Атлетико» в матче 17-го тура Примеры (2:0).



Вперед галактикос вывел Карим Бензема на 16-й минуте. Закрепил успех «сливочных» Марко Асенсио во втором тайме. Оба раза партнерам ассистировал Винисиус Жуниор.

Команда Карло Анчелотти набрала 42 очка и закрепилась на первой строчке Примеры, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Атлетико» остался на четвертой позиции с 29 очками в активе.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Кадисом». Матрасники встретятся с «Севильей».

Примера, 17-й тур

«Реал» — «Атлетико» - 2:0 (1:0)

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57.

Отметим, что для реала это десятая подряд победа во всех турнирах.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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